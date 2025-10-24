Muzyka na żywo w restauracji Klonn - fortepian, który pobudza zmysły

To początek muzycznej podróży, w której dźwięk przenika się ze smakiem. W kolejnych tygodniach restauracja zaprasza na cykl koncertów fortepianowych — od klasyki po jazz, od utworów inspirowanych Fryderykiem Chopinem po współczesne improwizacje. Każdy wieczór stanie się okazją, by odkrywać inne brzmienia i nastroje, ale zawsze w tym samym duchu przyjemności i harmonii.

Fortepianowe wibracje w Klonn to zaproszenie do doświadczenia wszystkimi zmysłami. Wśród aromatów potraw, miękkiego światła i dźwięków fortepianu rodzi się przestrzeń, w której czas zwalnia.

Koncerty w wykonaniu Konrada Sikory oraz studentów Akademii Muzycznej im. Fryderyka Chopina odbywać się będą regularnie — nie tylko jako tło do kolacji, ale jako pełnoprawny element doświadczenia Klonnu.

Przyjdź na kolację, zatrzymaj się na kieliszek wina i pozwól, by muzyka stała się częścią Twojego wieczoru.

Od wtorku do soboty w godzinach 20:00-22:00, w niedziele 17:00-19:00