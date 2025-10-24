Muzyka na żywo w restauracji Klonn - fortepian, który pobudza zmysły
W restauracji Klonn zagościł nowy, stały element — fortepian, który już zdążył wpisać się w atmosferę miejsca. Zasiadają przy nim pianiści Akademii Muzycznej im. Fryderyka Chopina, dodając smaku każdemu wieczorowi.
2025-10-24, 13:46

To początek muzycznej podróży, w której dźwięk przenika się ze smakiem. W kolejnych tygodniach restauracja zaprasza na cykl koncertów fortepianowych — od klasyki po jazz, od utworów inspirowanych Fryderykiem Chopinem po współczesne improwizacje. Każdy wieczór stanie się okazją, by odkrywać inne brzmienia i nastroje, ale zawsze w tym samym duchu przyjemności i harmonii.

Fortepianowe wibracje w Klonn to zaproszenie do doświadczenia wszystkimi zmysłami. Wśród aromatów potraw, miękkiego światła i dźwięków fortepianu rodzi się przestrzeń, w której czas zwalnia.

Koncerty w wykonaniu Konrada Sikory oraz studentów Akademii Muzycznej im. Fryderyka Chopina odbywać się będą regularnie — nie tylko jako tło do kolacji, ale jako pełnoprawny element doświadczenia Klonnu. 

Przyjdź na kolację, zatrzymaj się na kieliszek wina i pozwól, by muzyka stała się częścią Twojego wieczoru.

Od wtorku do soboty w godzinach 20:00-22:00, w niedziele 17:00-19:00

KONTAKT / AUTOR
Justyna Bakalarska
ZAŁĄCZNIKI
img_3039.jpg 33f1aa91-b5d3-44c9-a861-ab7cfaa256d9.jpg
POBIERZ JAKO WORD
Pobierz .docx
Koncept Team
Biuro prasowe dostarcza WhitePress
Copyright © 2015-2025.  Dla dziennikarzy
Strona, którą przeglądasz jest dedykowaną podstroną serwisu biuroprasowe.pl, administrowaną w zakresie umieszczanych na niej treści przez danego użytkownika usługi Wirtualnego biura prasowego, oferowanej przez WhitePress sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku–Białej.

WhitePress sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za treści oraz odesłania do innych stron internetowych zamieszczone na podstronach serwisu przez użytkowników Wirtualnego biura prasowego lub zaciągane bezpośrednio z innych serwisów, zgodnie z wybranymi przez tych użytkowników ustawieniami.

W przypadku naruszenia przez takie treści przepisów prawa, dóbr osobistych osób trzecich lub innych powszechnie uznanych norm, podmiotem wyłącznie odpowiedzialnym za naruszenie jest dany użytkownik usługi, który zamieścił przedmiotową treść na dedykowanej podstronie serwisu.